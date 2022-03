Maisons du Monde reste dans le rouge après ses résultats

(Boursier.com) — Maisons du Monde recule de 2,3% à 17,2 euros au lendemain de la présentation de solides résultats annuels. Le distributeur de meubles et d'articles de décoration a enregistré un Ebitda de 279,2 millions d'euros en 2021 pour des ventes de 1,31 MdE, en hausse de 15,1% par rapport à l'année précédente et de +10,7% vs 2019. L'EBIT s'établit à un niveau record de 124 millions d'euros et la marge s'inscrit à 9,5%, en haut de la fourchette des objectifs mis à jour. "Malgré un environnement complexe, nos résultats financiers ont été en haut de fourchette de nos prévisions en termes de ventes, de rentabilité et de génération de trésorerie", a déclaré Julie Walbaum, DG de la société.

Pour 2022, le groupe table sur une croissance des ventes "positive, à préciser lorsque la visibilité sera meilleure". La marge d'EBIT devrait ressortir autour de 9%. Le flux de trésorerie disponible se situera entre 65 et 75 millions d'euros. Les objectifs à l'horizon 2025 ont été confirmés.

Prenant acte de ces annonces, Midcap Partners ajuste le curseur de 28,9 à 25,8 euros et réitère son avis 'achat'. Le broker considère la valorisation attractive alors que le groupe devrait afficher sa résilience en 2022. De son côté, Bryan Garnier ajuste la mire de 25 à 24 euros et reste 'neutre' : "Maisons du Monde est une entreprise très génératrice de cash mais sans 'momentum' jusqu'en septembre".

Hier, Oddo BHF expliquait que "le modèle omnicanal est un véritable atout pour soutenir la croissance mais le début d'année semble assez incertain, et ce tant du point de vue de la consommation que des perturbations liées à la chaine d'approvisionnement. Dans un contexte de poursuite de la hausse du prix du fret, 2022 pourrait se révéler être une année de transition dans l'amélioration de la profitabilité pour rejoindre les 11% en 2025 ". L'analyste est 'neutre' sur le titre, en rappelant que Maisons du Monde bénéficie d'un certain caractère spéculatif (Teleios détient 21% du capital et Majorelle ie Apollo/G.Naouri 16%).