Maisons du Monde : recule après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Dans un marché en repli, Maisons du Monde cède 1,6% à 10,3 euros à la mi-journée. TP ICAP Midcap a dégradé son conseil sur le dossier à 'vendre' tout en réduisant son objectif de 11,8 à 9,4 euros. Les chiffres Banque de France publiés hier laissent apparaitre un mois de mai 2023 en recul de 8,6% en volume sur un an (-1,9% en valeur). Ces chiffres ne sont pas une grande surprise alors que les différents contacts du broker avec les sociétés du Retail laissaient présager un mauvais deuxième trimestre. Le mois de mai souffre en plus d'effets météo et calendaire défavorables.

Ainsi, l'analyste révise son scénario pour 2023 avec un chiffre d'affaires maintenant attendu à 1,159 MdE (vs 1,191 MdE précédemment), impliquant une baisse de l'activité au T2 de 5,4%. Il maintient néanmoins son estimation de ROC, déjà situé sous l'objectif du groupe. Pour rappel, la guidance du management est un ROC compris entre 65 ME et 75 ME. Cet objectif semble ambitieux et intègre un net rebond de l'activité au second semestre, qui s'annonce de moins en moins probable, souligne le courtier. Ainsi, il n'exclut pas de nouvelles déceptions sur le dossier. L'exercice 2023 restera une année transition et le spécialiste pense qu'il faudra attendre 2024 pour une inversion du newsflow.