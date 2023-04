Maisons du Monde : recule après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — Maisons du Monde trébuche de 2,5% à 9,9 euros à l'ouverture du marché parisien. Un repli à relier à une note de Bryan Garnier qui a dégradé le dossier à 'vendre' en visant 9 euros. Avec une inflation alimentaire toujours en accélération en Europe (plus de 15%) et un long processus de désinflation à venir au second semestre, l'arbitrage au sein de la consommation devrait se poursuivre et affecter les détaillants de biens discrétionnaires. Les tendances récentes suggèrent que la France et l'Europe du Sud souffrent vraiment tandis que l'Allemagne profite des éléments spécifiques au pays. Concernant MdM, le courtier évoque une tendance des ventes qui se dégrade rapidement, ne voit pas d'inflexion à court terme et note une pression supplémentaire sur la rentabilité alors qu'un CMD pourrait ne pas se tenir avant très fin 2023/début 2024.