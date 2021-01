Maisons du Monde : recule après un point sans surprise

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Maisons du Monde cède 2% à 14,5 euros en début de séance. Le spécialiste de l'ameublement et de la décoration a dévoilé un chiffre d'affaires 2020 de 1,182 MdE, en repli de 3,5% et de 6,6% à périmètre comparable. Un niveau en ligne avec les attentes du marché. Grâce à la solide performance du troisième trimestre 2020, à la forte activité commerciale en octobre et décembre et à une gestion efficace des coûts tout au long de l'année, la baisse de l'EBITDA de l'année devrait être contenue à un peu moins de 10% par rapport à son niveau de 2019...

Midcap Partners parle d'une publication en ligne sans (bonne) surprise. Le broker maintient son avis 'achat' et sa cible de 21,8 euros. Il considère qu'un durcissement des conditions sanitaires en France pénalisera le chiffre d'affaires magasins mais pourrait donner un nouvel élan au secteur du meuble.