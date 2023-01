Maisons du Monde : recule après le changement de DG

(Boursier.com) — Dans un marché haussier à l'ouverture, Maisons du Monde cède 2,1% à 12,1 euros à, pénalisé par l'annonce d'un recul de 3% de ses ventes au quatrième trimestre à 358 millions d'euros. Sur l'ensemble de 2022, les revenus ressortent à 1,24 MdE, en baisse de -5,1% (+5% vs 2019) et de 6,9% en lfl. La société a confirmé ses objectifs 2022 de marge d'EBIT et de cash-flow libre.

"L'environnement du commerce de détail est resté difficile et marqué par l'incertitude au dernier trimestre 2022, dans le contexte d'une inflation soutenue et d'une confiance des consommateurs au plus bas... Le Groupe est resté centré sur ses dépenses d'investissement et la gestion rigoureuse de ses coûts au cours de la période, ce qui lui permet de confirmer l'ensemble de ses éléments d'objectifs pour 2022".

Le groupe a par ailleurs annoncé la nomination de François-Melchior de Polignac en tant que directeur général, succédant à Julie Walbaum, à partir du 15 mars. Pour TP ICAP Midcap, la surprise de cette publication provient surtout de cette annonce. Cette décision fait probablement suite à la perte de confiance des investisseurs concernant la communication du groupe après le dernier profit warning. Le CV du nouveau DG est solide avec notamment une expérience de plus de 20 ans au sein de Carrefour où il a été notamment DG de la zone Belgique, Roumanie, Pologne. Pour autant, cette décision est à double tranchant, souligne l'analyste, qui appréiciait la stratégie digitale de Mme Walbaum. De plus, l'arrivée d'un nouveau DG entraine généralement des perturbations au sein du groupe laissant peu de place à un redressement à court terme. Le broker reste ainsi à 'conserver' sur le dossier et attend d'avoir plus de détails sur la vision stratégique du nouveau DG.