Maisons du Monde recule après la présentation des objectifs

(Boursier.com) — Maisons du Monde trébuche de 1,4% à 20,3 euros à l'ouverture du marché parisien, victime de quelques prises de profits après la présentation de ses objectifs financiers de moyen terme. Le spécialiste de la fabrication et la commercialisation d'articles de décoration et de mobiliers vise des ventes comprises entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros en 2025, grâce à un taux de croissance élevé à un chiffre de ses ventes entre 2022 et 2025. Il prévoit également une marge d'EBIT d'environ 11% d'ici quatre ans, soit une amélioration de 150 à 200 points de base par rapport au 9% à 9,5% énoncé au titre de la guidance mise à jour pour 2021. Le Groupe entend générer environ 350 millions d'euros de free cash-flow cumulé sur la période 2022-2025 grâce à son modèle de croissance rentable, allié à un faible niveau d'endettement, une discipline stricte dans les investissements, et l'optimisation du besoin en fonds de roulement.

Les premiers mots d'analystes relatifs au plan sont plutôt positifs. Citi évoque par exemple des objectifs "réalistes" et réalisables compte tenu du positionnement fort de la marque et de l'exécution réussie, jusqu'à présent, de la stratégie omnicanale du distributeur français.

Midcap Partners parle pour sa part d'un plan cohérent et ambitieux. En effet, il attendait une guidance moins favorable sur la rentabilité. L'ensemble des objectifs sont au-dessus de ses estimations et probablement de celles du consensus. Ce nouveau plan stratégique ne fait que confirmer sa vision positive sur le dossier. A plus court terme, le broker attend un quatrième trimestre bien orienté alors que l'année 2022 pourrait être une année de transition. La recommandation 'achat' est confirmée tout comme l'objectif de cours à 28,9 euros.

Oddo BHF note que le plan de développement à moyen terme continue de s'appuyer sur une croissance soutenue de l'activité avec la volonté de faire progresser la profitabilité et la génération de FCF. Le modèle Omnicanal est un véritable atout pour assoir cette croissance à MT. Néanmoins, compte tenu de l'impact de la hausse du fret, 2022 pourrait se révéler être une année de transition dans la hausse de la profitabilité pour rejoindre les 11% en 2025. Actuellement, le titre se traite sur un multiple VE/EBIT de 12,7x soit un niveau proche d'un échantillon distribution (Dunelm, DFS Furniture, B&M European Value Retail ; Beter Bed, Roche Bobois). De quoi rester 'neutre' avec une cible de 20 euros.