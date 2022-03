Maisons du Monde publie des résultats supérieurs aux objectifs

(Boursier.com) — Maisons du Monde publie des ventes annuelles solides à 1.307 millions d'euros, en hausse de 15,1% par rapport à l'année précédente et de +10,7% vs 2019. Les ventes en ligne ressortent à 435 millions d'euros, soit 33% du total des ventes et +13,1% vs 2020.

L'EBIT s'établit à un niveau record de 124 millions d'euros et la marge s'inscrit à 9,5%, en haut de la fourchette des objectifs mis à jour. Le bénéfice par action ressort à 1,72 euro (BPA hors cession de Modani de 1,52 euro) avec 90 millions d'euros de flux de trésorerie disponible (contre 53 millions d'euros en 2020).

Le groupe propose le versement d'un dividende de 55 centimes d'euros par action (ratio de distribution de 36% sur la base du BPA hors cession de Modani).

Perspectives 2022 :

Le groupe table sur une croissance des ventes "positive, à préciser lorsque la visibilité sera meilleure". La Marge d'EBIT devrait ressortir autour de 9%. Le flux de trésorerie disponible se situera entre 65 et 75 millions d'euros. Les objectifs à l'horizon 2025 sont confirmés.

Maisons du Monde

Julie Walbaum, Directrice Générale, a déclaré : "2021 a été une excellente année pour Maisons du Monde. Malgré un environnement complexe, nos résultats financiers ont été en haut de fourchette de nos prévisions en termes de ventes, de rentabilité et de génération de trésorerie, ce qui nous permet de proposer à nos actionnaires un dividende record de 55 centimes d'euros par action. Grâce à nos équipes, nous avons renforcé le rayonnement de notre marque, tout en étendant notre base de clients et en développant leur fidélité. Notre modèle omnicanal a également réalisé des avancées majeures, avec la poursuite de la montée en puissance de notre marketplace et le recentrage de nos activités sur l'Europe, qui représente selon nous le meilleur potentiel de retour sur investissement dans les prochaines années.

La pandémie est toujours là et l'année 2022 a débuté avec une pression persistante sur la chaîne d'approvisionnement mondiale et des incertitudes macroéconomiques croissantes. Cependant, grâce à sa proposition unique, Maisons du Monde reste bien positionné pour poursuivre sa feuille de route. Dans le contexte actuel, nous prévoyons que la croissance de nos ventes pour l'ensemble de l'année 2022 sera positive, que notre marge d'EBIT se situera autour de 9% et que notre génération de flux de trésorerie disponible atteindra 65 millions à 75 millions d'euros.

Grâce à notre positionnement inspirant mais aussi abordable, avec un engagement croissant en faveur de la RSE, et grâce à notre modèle opérationnel distinctif et agile, je suis confiante que nous franchirons en 2022 de nouvelles étapes clés vers notre ambition moyen terme d'être la marque Home & Living la plus désirable et durable d'Europe et de générer une création de valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes."