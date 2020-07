Maisons du Monde : publication saluée

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Maisons du Monde bondit de 6,3% à 12,5 euros en début de séance, les opérateurs saluant une publication supérieure aux attentes des analystes. L'EBITDA semestriel s'est élevé à 69 ME, en baisse de 29% par rapport à l'année précédente, soit une marge d'EBITDA de 14,1%, alors que les ventes ont diminué de 17,5% (à périmètre comparable) à 489 ME.

Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré : "la performance de Maisons du Monde au premier semestre reflète le plan d'action exhaustif que nous avons rapidement mis en oeuvre pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur l'EBITDA et le cash-flow libre. Grâce à l'agilité et la résilience de notre modèle omnicanal, nous avons réalisé une performance meilleure qu'attendu au deuxième trimestre, ce qui nous a permis de contenir la baisse de nos ventes totales à 13% au premier semestre. Compte tenu de l'environnement très incertain et des défis posés par le contexte exceptionnel de cette année, il ne nous semble pas pertinent de communiquer des prévisions de résultats pour le reste de l'année. Même si nos résultats du second semestre devraient afficher une amélioration par rapport aux six premiers mois, nous estimons actuellement qu'ils devraient être en deçà de leur niveau du second semestre 2019".

Pour Midcap Partners, le groupe démontre encore une fois sa capacité à s'adapter dans un marché difficile. Les différentes restructurations en France (Habitat, Alinéa...) devraient lui permettre de gagner des parts de marché. Le broker reste ainsi à l''achat' sur la valeur et porte sa cible de 13,2 à 17,6 euros.