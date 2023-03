Maisons du Monde : Proposition d'un dividende de 30 centimes d'euros par action

(Boursier.com) — Maisons du Monde, leader européen de la maison inspirante et accessible annonce aujourd'hui ses résultats consolidés pour l'année se terminant au 31 décembre 2022.

La performance financière est en ligne avec les objectifs annuels révisés. Les ventes sont solides dans un environnement complexe :

- GMV : 1.337 millions d'euros, -1,2% vs 2021, +13,3% vs 2019

- Ventes : 1.240 millions d'euros, -5,1% vs 2021, +5.1% vs 2019.

La Marge d'EBIT et le cash-flow libre sont supérieurs aux objectifs annuels révisés avec un EBIT de 68,5 millions d'euros et une marge de 5,5%. Le Cash-flow-libre ressort à 32 millions d'euros.

Plusieurs étapes clés ont été franchies ces derniers mois, posant les fondements d'une croissance rentable et d'un retour aux actionnaires durables.

Priorités 2023 : renforcer le modèle de croissance équilibré de Maisons du Monde ; améliorer l'exploitation des magasins et le service client, pour retrouver un niveau supérieur de rentabilité et de cash-flow. Les objectifs annuels 2023 seront précisés au mois de mai.

Dans cette attente, Maisons du Monde propose un dividende de 30 centimes d'euros par action.

Julie Walbaum, Directrice Générale, a déclaré : "Malgré les défis rencontrés en 2022 dans un environnement difficile affectant notre performance, nous avons réalisé nos objectifs annuels révisés. De plus, nous avons franchi plusieurs étapes clés, comme l'internationalisation de notre marketplace, l'accélération de nos opérations B2B et l'ouverture de notre deuxième centre de distribution. Nous avons également réalisé d'importantes avancées dans le cadre de notre ambition ESG, en augmentant de manière significative notre part de produits éco-responsables et en réduisant davantage notre empreinte carbone.

Grâce à l'engagement exceptionnel de nos équipes, Maisons du Monde a posé des bases solides pour une croissance pérenne et durable. Je suis convaincue que le Groupe continuera à progresser sous la direction de François-Melchior de Polignac."