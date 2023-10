Maisons du Monde : profit warning confirmé

(Boursier.com) — Pénalisée par une dégradation de la consommation non alimentaire au second semestre 2023, en particulier dans le secteur de la maison et de l'ameublement, l'enseigne Maisons du Monde prévoit désormais une baisse de 10% de son chiffre d'affaires 2023 contre un recul " low-to-mid-single digit " auparavant.

Les ventes du troisième trimestre, qui feront l'objet d'une publication détaillée le 26 octobre prochain, devraient diminuer de 9,4% par rapport à la même période en 2022, "malgré des ajustements tactiques de prix, des initiatives commerciales non promotionnelles et une disponibilité accrue des produits".

Le résultat opérationnel 2023 (EBIT), annoncé jusqu'à présent entre 65 et 75 millions d'euros, devrait finalement tomber entre 40 et 50 ME et le free cash flow entre 20 et 30 ME (de 40 à 50 ME auparavant).

Dans ce contexte dégradé, Maisons du Monde va encore accélérer la mise en oeuvre de son plan 3C axé sur le Client, les Coûts et le Cash pour le quatrième trimestre 2023. Le Groupe prévoit notamment de surperformer significativement son plan d'économies de coûts de 25 millions d'euros pour 2023 et prendra des mesures additionnelles compte tenu de la détérioration actuelle des tendances macroéconomiques.

Maisons du Monde promet un plan de transformation plus complet au premier trimestre 2024. Ces efforts bénéficieront du renforcement récent au sein du Comité Exécutif, avec la nomination de Christophe Lapotre en qualité de Directeur du Réseau et de Guillaume Lesouef, en qualité de Directeur Marketing, Offre et Engagements RSE.