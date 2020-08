Maisons du Monde : précisions sur les positions de Majorelle Investments et de Gabriel Naouri (Correctif)

Maisons du Monde : précisions sur les positions de Majorelle Investments et de Gabriel Naouri (Correctif)









Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Suite à une modification du communiqué initial, cette information annule et remplace la précédente dépêche intitulée "Maisons du Monde : précisions sur les positions de Majorelle Investments et de Gabriel Naouri".

-----------------------------------------------------

Par courrier reçu le 3 août à l'AMF, le concert composé de Gabriel Naouri et de Daniel Kretinsky et des sociétés qu'ils contrôlent a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Maisons du Monde. Il détient, à cette date, 2.539.408 actions Maisons du Monde représentant autant de droits de vote, soit 5,61% du capital et des droits de vote de cette société.

Au 28 juillet 2020, ces participations se répartissent comme suit :

- Majorelle Investments Sàrl : 2.476.426 actions (5,47% du capital et des droits de vote)

- Gabriel Naouri : 62.982 actions et droits de vote (0,14% du capital et des DDV)

- Total concert : 2.539.408 actions et droits de vote (5,61% du capital et des DDV).

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Maisons du Monde sur le marché.

A cette occasion, la société Majorelle Investments -Sàrl de droit luxembourgeois contrôlée conjointement par Gabriel Naouri et Daniel Kretinsky par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée MiCasa SAS et de la société par actions de droit tchèque EP Corporate Group a.s. qu'ils contrôlent respectivement- a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Gabriel Naouri a précisé avoir apporté, le 31 juillet, à la société par actions simplifiée MiCasa qu'il contrôle la totalité des actions Maisons du Monde qu'il détenait directement. Le concert précité a précisé détenir, à cette date, 2.556.367 actions Maisons du Monde représentant autant de droits de vote, soit 5,65% du capital et des droits de vote de cette société.

Au 31 juillet 2020, ces positions se répartissent comme suit :

- Majorelle Investments Sàrl : 2.493.385 actions (5,51% du capital et des DDV)

- MiCasa SAS : 62.982 (0,14% du capital et des DDV)

- Total concert : 2.556.367 actions (5,65% du capital et des DDV).