Maisons du Monde : précisions sur les positions de Majorelle Investments et de Gabriel Naouri

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 août à l'AMF, le concert composé de la société Majorelle Investments -Sàrl de droit luxembourgeois contrôlée conjointement par Gabriel Naouri et Daniel Kretinsky- et de Gabriel Naouri a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Maisons du Monde. Il détenait, à cette date, 2.539.408 actions Maisons du Monde représentant autant de droits de vote, soit 5,61% du capital et des droits de vote de cette société

Les participations se répartissent comme suit :

- Majorelle Investments Sàrl : 2.476.426 actions (5,47% du capital et des droits de vote)

- Gabriel Naouri : 62.982 actions et droits de vote (0,14% du capital et des DDV)

- Total concert : 2.539.408 actions et droits de vote (5,61% du capital et des DDV).

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Maisons du Monde sur le marché.

A cette occasion, la société Majorelle Investments a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Gabriel Naouri a précisé avoir apporté, le 31 juillet, à la société par actions simplifiée MiCasa qu'il contrôle, la totalité des actions Maisons du Monde qu'il détenait directement. Le concert composé de la société Majorelle Investments et de la société MiCasa a précisé détenir, à cette date, 2.556.367 actions Maisons du Monde représentant autant de droits de vote, soit 5,65% du capital et des droits de vote de cette société

Ces positions se répartissent comme suit :

- Majorelle Investments Sàrl : 2.493.385 actions (5,51% du capital et des DDV)

- MiCasa SAS : 62.982 (0,14% du capital et des DDV)

- Total concert : 2.556.367 actions (5,65% du capital et des DDV).