Maisons du Monde plonge après les résultats, le 'coronavirus' inquiète

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Dans un marché, il est vrai, une nouvelle fois fortement baissier, Maisons du Monde plonge de 12% à 7,5 euros en matinée à Paris, alignant une sixième séance de forte baisse. Le spécialiste des articles de décoration et de mobilier a dévoilé hier soir des résultats annuels en légère progression mais n'a pas fourni de prévisions pour l'exercice en cours "en raison de la nature sans précédent du COVID-19 et de ses répercussions imprévisibles sur le comportement potentiel des consommateurs". Le groupe considère néanmoins actuellement que les ventes du premier trimestre 2020 devraient être globalement stables par rapport au premier trimestre 2019, et que les ventes du deuxième trimestre pourraient être en baisse d'une année sur l'autre.

À la suite de cette annonce, Bryan Garnier réduit sa 'fair value' de 18 à 14 euros afin de prendre en considération le manque évident de visibilité sur 2020 et la faible confiance que le broker peut avoir dans les orientations de la direction pour les deux premiers trimestres. En outre, la question de la gouvernance soulevée par Teleios en début de semaine reste, selon le broker, sans réponse, malgré les commentaires de la direction selon lesquels la nomination proposée de deux nouveaux membres au conseil d'administration devrait répondre à la demande de Teleios. Une crise de gouvernance est possible, Teleios essayant d'obtenir un siège au conseil d'administration et faisant pression sur MDM de l'intérieur.

Toujours à l''achat' sur la valeur, Oddo BHF a de son côté coupé son objectif de 20 à 12,5 euros.