Maisons du Monde : Objectifs annuels inchangés

(Boursier.com) — Maisons du Monde, le leader européen de la maison inspirante et accessible, annonce des ventes groupe de 882,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2022 (-5,9% vs 9M 2021, +8% vs 9M 2019), dont 278,5 millions d'euros sur le troisième trimestre (-8,2% vs T3 2021, +2,5% vs T3 2019).

Le plan d'action annoncé en mai visant à contenir les coûts et protéger le cash est en bonne voie, souligne la direction. Les objectifs annuels 2022 sont inchangés.

Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré : "Notre performance au troisième trimestre 2022 est en ligne avec nos attentes, dans un environnement mondial qui reste très complexe. Les initiatives commerciales que nous avons mises en place depuis la fin du mois de mai, ainsi que nos efforts soutenus en matière de réapprovisionnement des stocks, portent leurs fruits et devraient continuer à soutenir notre activité jusqu'à la fin de l'année. En conséquence, malgré l'inflation élevée et la faiblesse des dépenses discrétionnaires, nous prévoyons toujours une amélioration des ventes au quatrième trimestre, grâce à des niveaux de stocks plus élevés, une activité promotionnelle soutenue et un effet de base plus favorable sur le web. Le plan d'action visant à contenir les coûts et protéger le cash, que nous avons lancé au deuxième trimestre, produit également les effets escomptés.

Nos objectifs annuels 2022 restent donc inchangés. Nous demeurons pleinement confiants dans la solidité des fondamentaux de Maisons du Monde, qui associe une "love brand", une offre riche de meubles et décoration désirables et de plus en plus durables, et un modèle commercial omnicanal unique."