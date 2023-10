Maisons du Monde : nouveau repli appuyé

(Boursier.com) — Maisons du Monde perd 4,4% à 5,9 euros en matinée à Paris. À la suite du très attendu mais plus fort que prévu avertissement sur résultat de la société, Bryan Garnier a réduit ses estimations de chiffre d'affaires pour 2023-2025 de 3% et celles d'EBIT de 30%, avec un cours cible ramené de 9 à 7 euros. Même après une performance boursière de -52% depuis le début de l'année, le groupe n'est pas si bon marché tandis que le courtier anticipe un potentiel point d'inflexion qu'à partir du premier trimestre 2024 avec un environnement de consommation français stabilisé et la présentation du nouveau plan stratégique.

Exane BNP Paribas a par ailleurs dégradé le titre à 'neutre' tout en coupant sa cible de 12 à 7 euros.