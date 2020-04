Maisons du Monde : nomination

Maisons du Monde : nomination









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Maisons du Monde annonce aujourd'hui qu'il recommandera à l'Assemblée Générale des actionnaires 2020 la nomination de Thierry Falque-Pierrotin et de Laure Hauseux en tant qu'administrateurs indépendants.

Après une consultation constructive de ses principaux actionnaires, dont Teleios Capital Partners, et sur la recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d'Administration de Maisons du Monde est heureux d'annoncer qu'il recommandera à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 12 juin 2020 la nomination de Thierry Falque-Pierrotin et de Laure Hauseux, en tant qu'administrateurs indépendants. Thierry et Laure apportent une connaissance du secteur de la distribution et une expertise fonctionnelle fortes, et leur vision stratégique sera un atout pour la croissance future de Maisons du Monde.

Ces nominations seront recommandées alors que Gilles Petit a décidé de ne pas demander le renouvellement de son mandat lors de la prochaine Assemblée Générale et que Nicolas Woussen a exprimé son intention de démissionner pour des raisons personnelles. Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement Gilles Petit pour sa contribution au développement de Maisons du Monde, dont il a été Directeur général de 2015 à 2018, accompagnant l'introduction en bourse de l'entreprise en 2016, et dont il était administrateur depuis juillet 2018. Le Conseil remercie également Nicolas Woussen pour sa contribution précieuse au sein du Conseil d'administration de Maisons du Monde depuis avril 2016, plus particulièrement en tant que Président du Comité d'Audit.

Le Conseil d'Administration a également l'intention de créer un Comité Stratégique qui, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, serait présidé par Thierry Falque-Pierrotin et composé de Peter Child et de Julie Walbaum. Laure Hauseux rejoindrait le Comité d'Audit, aux côtés de Marie-Christine Levet, comité dont Michel-Alain Proch prendrait alors la présidence. Michel-Alain Proch succédera également à Gilles Petit en tant que membre du Comité des Nominations et des Rémunérations aux côtés de Peter Child, sous la présidence de Sophie Guieysse.

Peter Child a décidé de poursuivre ses fonctions de Président pour une durée initiale d'un an, et Michel-Alain Proch continuera d'exercer ses fonctions de Vice-Président.

Peter Child, Président du Conseil d'Administration, a commenté : "Je suis enchanté d'accueillir Thierry et Laure chez Maisons du Monde. Leur expérience combinée sera un réel atout pour l'entreprise et ses actionnaires, et je me réjouis de travailler à leurs côtés au sein de notre nouveau Conseil d'Administration. Je suis également pleinement satisfait que notre Conseil, dans sa nouvelle composition, soit à parité entre les femmes et les hommes, à l'image du Comité exécutif de Maisons du Monde. Je voudrais par ailleurs renouveler mes remerciements à Gilles et Nicolas, qui ont contribué, depuis l'introduction en bourse de Maisons du Monde, à la croissance soutenue de l'activité."

Thierry Falque-Pierrotin a déclaré : "Je me réjouis de rejoindre le Conseil d'Administration de Maisons du Monde. Aux côtés de son Président et de ses autres administrateurs, je m'appuierai sur mon expérience du retail, acquise au cours de ces dernières années, pour poursuivre le développement international et omnicanal de l'entreprise".