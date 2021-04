Maisons du Monde : Morgan Stanley précise ses positions

Maisons du Monde : Morgan Stanley précise ses positions









Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 26 avril à l'AMF, la société Morgan Stanley Corp. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 20 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde. Elle détient indirectement 2.610.586 actions Maisons du Monde représentant autant de droits de vote, soit 5,77% du capital et des droits de vote de la société.

Ils se répartissent comme suit :

- Morgan Stanley & Co. International plc : 2.464.894 actions soit 5,45% du capital et DDV

- Morgan Stanley Europe SE. : 145.692 actions soit, 0,32% du capital et DDV

- Total Morgan Stanley Corp. : 2.610.586 actions soit, 5,77% du capital et DDV.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Maisons du Monde détenues par assimilation, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant. A cette occasion, la société Morgan Stanley & Co. International plc a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Au titre du code de commerce,

- la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 2.378.000 actions Maisons du Monde au titre d'un contrat de "right to recall" portant sur autant d'actions Maisons du Monde (prise en compte dans la détention) et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.

- la société Morgan Stanley Europe SE a précisé détenir 137.590 actions Maisons du Monde au titre d'un contrat de " right to recall" portant sur autant d'actions Maisons du Monde (prise en compte dans la détention) et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.