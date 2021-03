Maisons du Monde : meilleure performance de la semaine sur le SBF120

Maisons du Monde : meilleure performance de la semaine sur le SBF120









Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Maisons du Monde a poursuivi sa marche en avant en bourse en ce début d'année avec un nouveau gain hebdomadaire de 6%. La meilleure performance de la semaine sur le SBF120. L'enseigne de distribution, d'ameublement et de décoration reste portée par la spéculation qui entoure son tour de table après la récente montée au capital de Majorelle Investments. La plateforme d'investissement fondée en 2020 par Gabriel Naouri et co-controlée avec Daniel Kretínský a en effet annoncé en début de mois détenir plus de 10% du tour de table... La bonne dynamique actuelle du secteur de l'ameublement, comme l'attestent les dernières données de la Banque de France, tend également à soutenir une action qui affiche désormais un gain de plus de 30% depuis le premier janvier.