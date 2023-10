Maisons du Monde : les ventes reculent de 9,4% à 252,3 millions d'euros au T3

(Boursier.com) — Les ventes du troisième trimestre de Maisons du Monde reculent de 9,4% à 252,3 millions d'euros, conformément à la pré-annonce et à l'ajustement des objectifs annuels 2023 du 9 octobre dernier.

Le Plan 3C est renforcé pour répondre à des modes de consommation en évolution.

-Clients : Renforcer le plan d'action commercial du quatrième trimestre pour s'adapter au comportement des consommateurs, en introduisant des initiatives nouvelles et originales

-Coûts : Renforcer davantage la sélectivité des dépenses et assurer une surperformance significative du plan d'économies pour 2023, porté de 25 millions d'euros à 35 millions d'euros.

-Cash : Optimiser le besoin en fonds de roulement grâce à l'allongement des délais de paiement et la gestion des stocks, et poursuivre la rationalisation des projets afin de limiter les dépenses d'investissement pour 2023 à environ 40 millions d'euros.

François-Melchior de Polignac, Directeur Général, a commenté :

"L'évolution de l'environnement de consommation à laquelle Maisons du Monde est confrontée depuis le mois d'août nous a conduit il y a quelques semaines à ajuster nos objectifs pour l'ensemble de l'année 2023.

Dans ce contexte, toutes les équipes s'emploient à capitaliser sur notre plan 3C et à intensifier nos efforts sur ses trois dimensions : Clients, Coûts et Cash.

Le Groupe devrait également bénéficier de l'arrivée de Christophe Lapotre, Directeur du Réseau, et de Guillaume Lesouef, Directeur Marketing, Offre et Engagements RSE, pour contribuer à porter notre efficacité commerciale à un niveau supérieur.

La transition de Maisons du Monde vers une organisation davantage axée sur le client et la rentabilité posera les bases de notre plan de transformation qui sera communiqué au premier trimestre 2024."