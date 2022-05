Maisons du Monde : Les ventes du T1 d'un montant de 313 ME ont été globalement stables

(Boursier.com) — Maisons du Monde annonce aujourd'hui les ventes du groupe pour le premier trimestre 2022. Les ventes du premier trimestre 2022 d'un montant de 313 millions d'euros ont été globalement stables en glissement annuel (-1,3% ; -4% APC) par rapport au niveau exceptionnellement élevé du T1 2021 (317 millions d'euros, en hausse de 37% par rapport à 2020).

Au T1 2022, cette performance a profité de l'effet favorable de l'efficacité du suivi de la chaîne d'approvisionnement qui a permis au Groupe d'expédier un nombre de commandes client supérieur aux prévisions, compensant ainsi une demande moins dynamique qu'attendu en deuxième partie de trimestre.

Par rapport au premier trimestre 2019 avant la pandémie, le total des ventes du Groupe au T1 2022 augmente de 15%.

Le volume d'activité (GMV) total, d'un montant de 329 millions d'euros, est stable en glissement annuel grâce à une très forte progression de 43% du GMV de la marketplace. Par rapport au T1 2019, le GMV progresse de 21%, ce qui illustre le lancement de la marketplace en France à la fin 2020.

Les ventes de la catégorie Décoration sont inchangées par rapport au T1 2021 à 175 millions d'euros, grâce à une base de comparaison très élevée en 2021 qui avait enregistré une croissance de +39% par rapport à 2020. Par comparaison au T1 2019, les ventes de la catégorie gagnent 17%, ce qui illustre la réussite de la réactualisation des collections conduite depuis 2019. Les collections de décoration de Maisons du Monde continuent de rencontrer un franc succès, en particulier les sous-catégories art de la table et articles de jardin.

Les stocks de meubles restent impactés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les ventes du T1 2022 accusent donc une légère baisse (-2%). Elles représentent 44% du total des ventes du Groupe (-0,5 point de pourcentage par rapport au T1 2021). Une nouvelle fois, la base de comparaison élevée du premier trimestre 2021 (+34% par rapport au T1 2020) vient troubler la lecture. Par comparaison au T1 2019, les ventes de la catégorie meubles progressent de 13% même si la disponibilité des produits n'est pas encore à l'objectif. Les stocks de meubles s'améliorent sur la période avec un programme de réapprovisionnement en ligne avec le calendrier malgré la complexité de l'environnement. Certaines activités de fabrication et de fret sont actuellement freinées par la résurgence de l'épidémie de COVID en Chine. Le Groupe s'appuie sur son agilité désormais avérée pour suivre la situation de très près et optimiser ses plans de fabrication et d'approvisionnement.

La marketplace sélective de Maisons du Monde poursuit son essor rapide, le GMV atteignant un total de 20 millions d'euros au cours de la période (+43% en glissement annuel). Fin mars 2022, la marketplace compte plus de 1 100 marques et 140.000 références. Maisons du Monde poursuit le déploiement de sa stratégie omnicanale et la marketplace est désormais disponible dans tous les magasins français.

Par ailleurs, en fin de trimestre, la marketplace a été étendue pour la première fois en dehors de l'Hexagone puisqu'elle est désormais disponible en Espagne où elle regroupe près de 50.000 références et plus de 290 marques.

Ventes par zone géographique

Les ventes en France atteignent 162 millions d'euros (52% du total des ventes), en baisse de 11% par rapport au T1 2021, mais en hausse de 3% par rapport au T1 2019, dans un contexte de sous-disponibilité produit.

En France, les ventes en magasin atteignent 114 millions d'euros, en baisse de 9% en glissement annuel, mais à un niveau globalement stable par rapport au T1 2019 malgré une réduction nette de 7 magasins sur une période de 3 ans. Elles représentent 55% du total des ventes en magasin, soit -9 points de pourcentage par rapport au T1 2021.

En France, les ventes en ligne cèdent 15% en glissement annuel, mais surpassent de 33% le T1 2019.

Les ventes réalisées à l'international totalisent 151 millions d'euros, en hausse de 12 % par rapport au T1 2021 et marquent un pic de 32% par rapport à 2019. Elles représentent 48 % du total des ventes (+6 points de pourcentage par rapport à 2019).

La croissance à l'international est alimentée par les nouvelles ouvertures de magasins (+23 ouvertures nettes depuis le T1 2019) et un mix canal plus orienté sur les ventes en ligne qui représentent 37% des ventes internationales au T1 2021 contre 31% au T1 2019.

Les ventes en magasin réalisées à l'international sont en hausse de 32% à 95 millions d'euros, grâce à l'ajout de 10 magasins au réseau international depuis la fin mars 2021.

Par rapport au T1 2021, les ventes internationales profitent également d'une base de comparaison réduite en 2021, un exercice encore impacté par des fermetures de magasins, notamment en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Priorités commerciales du Groupe pour le reste de 2022

Poursuite du renforcement du modèle omnicanal de Maisons du Monde au service des clients;

Reconstitution sélective des stocks et gestion active des contraintes d'approvisionnement;

Protection de la rentabilité du Groupe au travers d'un contrôle rigoureux des coûts, tout en faisant avancer l'agenda stratégique;

Poursuite des efforts en termes de responsabilité sociétale d'entreprise.

Éléments d'objectifs pour 2022

Dans un environnement qui reste complexe et volatil, le Groupe observe un début de semestre au ralenti et considère que la dynamique du deuxième trimestre sera freinée par le contexte inflationniste global et son effet sur la demande, en parallèle de ralentissements liés à la résurgence de la COVID en Asie qui pourraient impacter les programmes de réapprovisionnement. Par conséquent, les ventes devraient être légèrement négatives au premier semestre. Le second semestre bénéficiera quant à lui de la hausse des niveaux de stocks, en particulier en meubles, soutenant l'accélération des ventes, et d'une base de comparaison plus favorable.

Dans ce contexte et sans nouvelle dégradation de l'environnement macroéconomique et des conditions d'approvisionnement, le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2022 :

Croissance des ventes positive, à affiner au fur à mesure de l'amélioration de la visibilité

Marge d'EBIT autour de 9%; Flux de trésorerie disponible entre 65 millions et 75 millions d'euros.

Réduction de l'intensité carbone globale du Groupe : neutralité carbone pour les scopes 1 et 2;

Ratio de distribution du dividende compris entre 30% et 40%.

Julie WALBAUM, Directrice générale de Maisons du Monde, a déclaré : "Notre performance du premier trimestre est tout à fait conforme à nos prévisions malgré le contexte macroéconomique et géopolitique international et les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement. L'activité globale enregistre une hausse soutenue par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, avec une croissance à deux chiffres par rapport au T1 2019. Notre modèle omnicanal paneuropéen continue de démontrer sa pertinence, tout comme le rayonnement de notre marque et notre offre de produits unique.

Nous progressons avec détermination et énergie sur la voie d'une croissance durable. Nous avons étendu notre marketplace sélective à un nouveau pays, l'Espagne, fin mars. En France et en Espagne, notre marketplace regroupe désormais plus de 140 000 références et 1.100 marques. Par ailleurs, en écho à notre Raison d'être, nous sommes fiers d'avoir dévoilé en février notre mouvement RSE "Good is beautiful", articulé autour de cinq piliers d'engagement environnemental et sociétal, avec pour chacun des objectifs et des jalons ambitieux, notamment la neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 dès cette année.

Confiants dans notre modèle, nous maintiendrons la priorité sur le service à nos clients et la protection de notre rentabilité dans un contexte toujours complexe et volatil. La visibilité reste limitée d'ici la fin de l'exercice. Sans nouvelle dégradation de l'environnement macroéconomique et des conditions d'approvisionnement, nous confirmons nos objectifs pour l'exercice 2022".