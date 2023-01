Maisons du Monde : le chiffre d'affaires se tasse en 2022

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2022, la GMV Groupe Maisons du Monde a atteint un total de 389,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de +2% vs le 4e trimestre 2021 (+7% vs le 4e trimestre 2019) dont 37 ME pour la GMV de la Marketplace. Les ventes Groupe se sont élevées à 358 ME, en baisse de -3% vs T4 2021 (-2% vs le 4e trimestre 2019).

Sur la période, les ventes en France se sont établies à 204 ME, à un niveau stable en vs 2021 (-4% vs T4 2019). Les ventes internationales ont enregistré un total de 154 ME au 4e trimestre, en repli de -6% vs T4 2021 (+1% vs T4 2019).

Sur l'année 2022, la GMV Groupe a atteint un total de 1,337 milliard d'euros de chiffre d'affaires, en baisse de -1,2% vs 2021 (+13% vs 2019). Les ventes Groupe sur l'exercice se sont élevées à 1,24 MdE, en baisse de -5,1% vs 2021 (+5% vs 2019).

François-Melchior de Polignac succède à Julie Walbaum

Le Conseil d'administration de Maisons du Monde a décidé que François-Melchior de Polignac sera nommé Directeur Général, à compter du 15 mars 2023, pour succéder à Julie Walbaum dont le mandat de Directrice Générale s'achèvera à cette date. François-Melchior rejoint désormais Maisons du Monde comme Directeur Général Délégué "afin d'assurer une bonne et efficace transition pendant cette période".