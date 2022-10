Maisons du Monde grimpe après la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Maisons du Monde avance de 2,8% à 9,9 euros au lendemain de son point trimestriel, et aligne une cinquième séance consécutive dans le vert. Le leader européen de la maison inspirante et accessible a réitéré ses objectifs 2022 après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 882,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, en repli de 5,9% sur un an, mais en hausse de +8% par rapport à 2019. Le plan d'action annoncé en mai visant à contenir les coûts et protéger le cash est en bonne voie, a précisé la direction.

Prenant acte de cette publication, la SocGen a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur avec une cible ajustée de 12,4 à 12,6 euros. Alors que les ventes du troisième trimestre sont ressorties conformes aux attentes et que la direction a réitéré ses prévisions pour l'exercice 2022, l'environnement commercial reste difficile et incertain, affirme Berenberg. Cela s'est reflété dans le ton prudent de la direction sur les perspectives pour le reste de 2022 et 2023. Cependant, le broker pense que la baisse du cours de l'action depuis l'avertissement sur les bénéfices en mai (-45%) tient déjà compte de ces conditions de marché plus difficiles. L'analyste réduit ses estimations de BPA 2023-26 d'environ 10% en moyenne, mais maintient son conseil 'achat' avec un objectif ramené de 20 à 19 euros.

Le groupe évolue toujours dans un environnement compliqué, explique TP ICAP Midcap. Le courtier attendra les premiers chiffres de consommation en fin d'année pour envisager un catalyseur sur le titre. En attendant, la valorisation actuelle lui permet de rester à l''achat' avec un objectif de cours maintenu à 13,3 euros.