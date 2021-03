Maisons du Monde flambe après la monté au capital de Majorelle Investments

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Majorelle Investments monte au capital de Maisons du Monde. La plateforme d'investissement fondée en 2020 par Gabriel Naouri et co-controlée avec Daniel Kretínský a doublé sa participation dans le spécialiste des articles de décoration et de mobilier et détient désormais 10% du tour de table. Majorelle Investments entend soutenir, comme elle l'a fait depuis juillet 2020 dans un dialogue actif et productif avec le conseil d'administration et le management, la stratégie de transformation et de croissance de Maisons Du Monde. Au regard de sa position d'actionnaire de référence, Majorelle Investments pourra solliciter la nomination d'un ou de plusieurs membres au conseil d'administration de la société.

Maisons Du Monde bondit de près de 9% à 17,4 euros à la suite de cette annonce. Comme l'explique Bryan Garnier, l'attrait spéculatif de MdM peut être revigoré par une telle information compte tenu du passé des dirigeants de Majorelle Investments, comme ce fut le cas en août 2020 lorsqu'ils ont annoncé leur arrivée au capital. En outre, ce renforcement au tour de table alors que M.Kretinsly a réduit sa participation dans Casino de 10 à 7% n'est peut-être pas une coïncidence. Un arbitrage pourrait être en cours entre Casino et MdM dans l'esprit de M. Kretinsky... L'analyste est 'neutre' sur MdM avec une cible de 16 euros.