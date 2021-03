Maisons du Monde : entouré à la veille des résultats

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Maisons du Monde est encore une fois entouré ce mardi. Dans de copieux volumes, le titre du spécialiste des articles de décoration et de mobilier grimpe de 6% à 18,3 euros sur la place parisienne, sur un sommet de 19 mois. Le groupe, qui dévoilera ses résultats 2020 demain, continue à bénéficier de la spéculation en lien avec la montée au capital de Majorelle Investments. La plateforme d'investissement fondée en 2020 par Gabriel Naouri et co-controlée avec Daniel Kretínský a annoncé la semaine passée avoir doublé sa participation dans MdM et détient désormais 10% du tour de table.

Si le concert a indiqué ne pas envisager d'acquérir le contrôle de la société dans les six mois à venir, il a en revanche préciser envisager, en fonction des circonstances et des conditions de marché, poursuivre ses achats d'actions MdM et entend soutenir la stratégie de transformation et de croissance du groupe dirigé par Julie Walbaum.

Comme l'indiquait récemment Bryan Garnier, l'attrait spéculatif du dossier ne peut être que renforcé par une telle information compte tenu du passé des dirigeants de Majorelle Investments.