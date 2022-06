Maisons du Monde : enfin un peu de vert

(Boursier.com) — Fin de série noire, ou rouge, pour Maisons du Monde. Le titre du spécialiste des articles de décoration et du mobilier de maison remonte de 4,9% à 9,9 euros en ce milieu de semaine après avoir aligné neuf séances consécutives de baisse... Sans oublier un décrochage de 27% le 27 mai. Une spirale négative enclenchée par un gros avertissement sur résultats, le 27 mai justement, en raison de la nette dégradation de l'environnement macroéconomique et des conditions d'approvisionnement, puis alimentée par de multiples dégradations d'analystes et un marché globalement peu enclin à se positionner sur des valeurs dites cycliques. Les analystes sont désormais bien partagés sur la valeur puisque selon le consensus 'Bloomberg', 3 sont à l''achat', 5 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 15,70 euros.