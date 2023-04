Maisons du Monde : encore sous pression

(Boursier.com) — Maisons du Monde perd encore 3,7% à 9,5 euros en cette fin de semaine, à nouveau pénalisé par des notes d'analystes. Berenberg a abaissé sa cible sur la valeur de 19 à 15 euros tout en restant à l''achat'. L'analyste explique que la société, avec le reste du segment de la distribution de meubles et de décoration, navigue en eaux agitées depuis mai 2022, lorsque le niveau de la demande de meubles et de décoration a soudainement chuté. Alors que la période de Noël a montré une certaine reprise des ventes, celle-ci n'a été que temporaire car l'activité a de nouveau faibli à partir de janvier, comme l'a expliqué la direction.

Le broker s'attend à ce que les prévisions pour l'exercice 2023 soient fournies lors de la publication de l'activité du premier trimestre, le 11 mai. En attendant, le courtier a décidé d'adopter une attitude plus prudente pour cette année compte tenu du faible démarrage de 2023 et de l'incertitude à court terme sur le niveau de la demande. L'analyste reste positif sur le titre, essentiellement car ces vents contraires se reflètent déjà dans la valorisation déprimée de l'action.

Les chiffres Banque de France publiés hier laissent apparaitre une progression de 1,5% du secteur du meuble sur le premier trimestre alors que le groupe a annoncé une baisse de son activité supérieure à 10% sur la période, note de son côté TP ICAP Midcap. Un tel écart avec le marché laisse le broker perplexe même si le positionnement du groupe est quelque peu différent de l'indice (décoration, pas présent sur la cuisine, etc.). L'analyste attend des révisions à la baisse du consensus après la publication du T1. Il reste ainsi prudent sur le dossier et maintient sa recommandation 'conserver' et son objectif de 11,8 euros.