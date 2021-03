Maisons du Monde : encore 8% au compteur

(Boursier.com) — Maisons du Monde s'adjuge encore près de 8% à 19,2 euros ce mardi sur la place parisienne. Si le spécialiste de la décoration intérieure et du mobilier continue à surfer sur sa dernière publication annuelle et sur une guidance favorable, il bénéficie également de la spéculation qui entoure son tour de table après la récente montée au capital de Majorelle Investments. La plateforme d'investissement fondée en 2020 par Gabriel Naouri et co-controlée avec Daniel Kretínský a en effet annoncé en début de mois détenir plus de 10% du tour de table...

L'annonce, ce matin, d'une progression de 17% du secteur de l'ameublement en février soutient également la valeur. Selon les données de la Banque de France, alors que les ventes au détail sont restées quasi-stables par rapport à leur niveau de janvier (+0,2%), celles de meubles (+17,2%), d'appareils électroménagers (+13,5%) et de l'électronique (+11,6%) ont fortement augmenté.

Selon Midcap Parters, cette bonne tendance devrait se poursuivre en mars alors que les mesures de restriction sanitaire se poursuivent et que les Français devraient continuer leurs achats pour embellir leur habitat. Un reconfinement en Île-de-France pourrait peser sur le chiffre d'affaires en magasin. Mais si le click&collect était autorisé, l'impact pourrait être limité alors qu'un reconfinement pourrait encore accélérer la tendance sur le secteur du meuble et de la décoration. L'analyste est à l''achat' sur le dossier avec une cible de 24,1 euros.