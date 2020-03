Maisons du Monde : du nouveau au Conseil d'administration

Maisons du Monde : du nouveau au Conseil d'administration









Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Maisons du Monde coopte Peter Child en qualité de membre indépendant et Président du Conseil. Il succède à Sir Ian Cheshire.

Michel-Alain Proch rejoint également le Conseil d'Administration en qualité d'administrateur indépendant et Vice-Président du Conseil.

Le Conseil d'Administration, réuni le 10 mars 2020, a décidé à l'unanimité, à l'issue d'un processus de recrutement initié au second semestre 2019 et sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, de coopter Messieurs Peter Child et Michel-Alain Proch en remplacement de Sir Ian Cheshire et Mme Marie Schott, qui ont démissionné ce 11 mars de leurs fonctions.

Peter Child succède également à Sir Ian Cheshire en tant que membre du Comité des Nominations et des Rémunérations. Michel-Alain Proch intègrera le Comité d'Audit.

Le Conseil d'Administration se réjouit de l'arrivée de Peter Child et Michel-Alain Proch dont l'expérience et les compétences reconnues sont des atouts précieux pour accompagner Maisons du Monde dans son développement futur. En particulier, Peter Child apportera sa profonde connaissance du secteur de la distribution en France et à l'International et Michel-Alain Proch son expertise financière de groupes cotés .

Ces cooptations seront soumises à la ratification de l'Assemblée Générale, de même que le renouvellement de leur mandat en qualité de membres du Conseil d'Administration.