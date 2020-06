Maisons du Monde : dixième séance de hausse !

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — L'incroyable série haussière de Maisons du Monde se poursuit en cette fin de semaine avec un titre qui grimpe de 3,7% à 11,8 euros. L'action du groupe de décoration et de mobilier aligne ainsi une dixième séance consécutive dans le vert avec près de 30% de repris à la clef. La société a annoncé hier soir avoir obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 150 millions d'euros. Ce prêt d'une maturité d'un an est agrémenté d'une option d'extension pouvant aller jusqu'à cinq ans additionnels (juin 2026).

Maisons du Monde, qui a terminé le premier trimestre 2020 avec 222 millions d'euros de liquidités, a par ailleurs négocié avec succès la suspension de son covenant financier pour les deux périodes de test restantes (juin 2020 et décembre 2020) de sa facilité de crédit senior de 200 millions d'euros, qui arrive à échéance au deuxième trimestre 2021.

A la suite de ces annonces, Midcap Partners rehausse son objectif de 9,7 à 12,2 euros et confirme son opinion 'achat'. Le broker note qu'il est difficile d'avoir de la visibilité sur l'atterrissage de la rentabilité cette année mais le consensus semble maintenant ajusté. Il espère que cette crise poussera le groupe à aller encore plus loin dans la digitalisation et le renouvellement de l'expérience clients.