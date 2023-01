Maisons du Monde : des ventes solides au T4 et un nouveau DG

(Boursier.com) — Maisons du Monde, leader européen de collections inspirantes et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison, publie ses ventes du quatrième trimestre de l'exercice 2022 et annonce un changement au sein de sa gouvernance. François-Melchior de Polignac sera ainsi nommé Directeur Général à compter du 15 mars 2023.

Les ventes groupe ressortent à 1.240 millions d'euros sur l'exercice écoulé (-5,1% vs 2021, +5,1% vs 2019), avec 358 millions d'euros réalisés sur le 4ème trimestre (-3% vs T4 2021, -1,9% vs T4 2019), trimestre soutenu par le succès de la collection de Noël.

Solide performance de la marketplace avec 112 millions d'euros sur l'exercice (+93% vs 2021) et 37 millions d'euros sur le 4ème trimestre (+157 % vs T4 2021).

Bonne performance des initiatives commerciales tactiques.

Confirmation des objectifs 2022 de marge d'EBIT et de cash-flow libre. Les objectifs du plan d'action visant à contenir les coûts et protéger le cash ont été entièrement atteints.

GOUVERNANCE

Le Conseil d'administration de Maisons du Monde, réuni ce jour, a décidé que François-Melchior de Polignac sera nommé Directeur Général à compter du 15 mars 2023, pour succéder à Julie Walbaum dont le mandat de Directrice Générale s'achèvera à cette date. François-Melchior rejoint aujourd'hui Maisons du Monde comme Directeur Général Délégué afin d'assurer une bonne et efficace transition pendant cette période.

Thierry Falque-Pierrotin, Président du Conseil d'administration, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir François-Melchior, qui vient avec une solide expérience dans le secteur de la grande distribution en Europe et de la transformation organisationnelle, avec ses 22 années passées à différents postes de Directeur Exécutif au sein du groupe Carrefour. Son approche centrée sur les clients et l'excellence opérationnelle permettra à la société de poursuivre son chemin vers une création de valeur forte et durable. Je tiens à remercier Julie pour son rôle et sa contribution significative au développement de Maisons du Monde depuis 2014 en tant que Directrice Générale Digital & Marketing Client et depuis 2018, en tant que Directrice Générale. Sous sa direction, Maisons du Monde a entrepris une transformation majeure vers une organisation plus solide et agile et est devenu un leader incontesté du Digital et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. François-Melchior et Julie travailleront en étroite collaboration pour assurer une parfaite transition. Je leur souhaite à tous deux beaucoup de succès dans ce nouveau chapitre."

Julie Walbaum, Directrice Générale, a commenté : "Je suis très heureuse et profondément fière d'avoir été à la tête de Maisons du Monde pendant ces cinq années mémorables. Ensemble, nous avons façonné une vision ambitieuse, développé une culture dynamique de croissance responsable et équilibrée, et accompli des progrès remarquables dans notre parcours de transformation pour faire de Maisons du Monde un leader sur le marché, résolument digital et durable. Je remercie chaleureusement nos équipes exceptionnelles et souhaite à François-Melchior et à Maisons du Monde un brillant avenir."

François-Melchior de Polignac, Directeur Général Délégué, a déclaré : "Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre, et très prochainement de diriger la société. Maisons du Monde dispose d'atouts considérables et de nombreuses opportunités pour renforcer son leadership dans le secteur de la maison inspirante et accessible. Je suis impatient de porter l'expérience client à un niveau encore plus élevé et de poursuivre sa transformation vers une organisation plus performante."