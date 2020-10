Maisons du Monde : des ventes en repli de 13% au troisième trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Maisons du Monde a présenté un chiffre d'affaires de 321 millions d'euros pour le troisième trimestre 2020, en hausse de 13% sur un an et de 10% à périmètre comparable. Portées par le succès des collections de décoration (+25 %), les ventes sont soutenues en magasin (+9%) et toujours dynamiques en ligne (+24%).

" La croissance plus faible des ventes de meubles reflète des pénuries temporaires, résultant d'une forte augmentation de la demande et d'une pression systémique sur la chaîne d'approvisionnement en meubles. Nous travaillons activement à résoudre cette tension ", commente la direction.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires recule de 4,4% à 810,2 ME. Les ventes de l'année 2020 sont attendues en baisse de quelques points de pourcentage (" mid-single digit ") à condition que la grande majorité des magasins européens restent ouverts jusqu'à la fin de l'année.

En termes de développement du réseau de magasins, Maisons du Monde prévoit environ 7 à 8 fermetures nettes de magasins pour l'ensemble de cette année (10 fermetures nettes pendant les 9 premiers mois de l'année 2020).