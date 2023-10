(Boursier.com) — Maisons du Monde creuse ses pertes en séance avec un titre qui abandonne plus de 7% à 5,65 euros à Paris. À la suite du très attendu, mais plus fort que prévu, avertissement sur résultat de la société, Bryan Garnier a réduit ses estimations de chiffre d'affaires pour 2023-2025 de 3% et celles d'EBIT de 30%, avec un cours cible ramené de 9 à 7 euros. Même après une performance boursière de -52% depuis le début de l'année, le groupe n'est pas si bon marché tandis que le courtier anticipe un potentiel point d'inflexion qu'à partir du premier trimestre 2024 avec un environnement de consommation français stabilisé et la présentation du nouveau plan stratégique.

TP ICAP MIDCAP estime que s'il est tentant de penser que le pire est derrière nous, il est encore trop tôt pour passer à l'offensive. Le confcall suite au profit warning n'a, en effet, pas vraiment rassuré le broker. Les éléments avancés pour expliquer ce warning sont bien évidemment compréhensibles (consommation sous pression en Europe). Pour autant, la sous performance du groupe laisse tout de même à penser qu'il perd des parts de marché. De plus, les réponses concernant le refinancement de la firme n'ont pas été très convaincantes avec un coût de refinancement qui devrait peser en 2024, l'OCEANE arrivant à échéance en décembre 2023. Enfin, la présentation d'un plan stratégique au cours du T1 2024 semble un exercice périlleux et une déception n'est pas à exclure... Au final, le courtier préfère rester encore à 'vendre' sur l'action avec un objectif de cours maintenu à 5,8 euros.

Exane BNP Paribas a par ailleurs dégradé le titre à 'neutre' tout en coupant sa cible de 12 à 7 euros.