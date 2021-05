Maisons du Monde confirme ses objectifs après un excellent début d'exercice

Maisons du Monde confirme ses objectifs après un excellent début d'exercice









Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Excellent début d'année pour Maisons du Monde. Le leader européen de collections originales et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison a réalisé un chiffre d'affaires de 331 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 35,8% (+36,6% à périmètre comparable). La croissance a été portée par le succès des collections et par la forte demande des consommateurs pour les articles de la maison. Cette performance fut soutenue par une base de comparaison légèrement favorable, les ventes ayant fortement chuté à partir de la mi-mars 2020 en raison de la première vague de fermetures de magasins liées au Covid-19.

Les ventes ont également été bien supérieures à leur niveau d'avant la pandémie, avec une hausse de 18,1% (+11,9% à périmètre comparable) par rapport au 1er trimestre 2019, reflétant l'attrait renforcé des collections en propre et l'efficacité d'un modèle de plus en plus digital, ainsi que le développement du réseau de magasins (+17 magasins). Les ventes en ligne ont par ailleurs bondi de 76,2% (+71,3% par rapport au T1 2019) à 124 millions d'euros, représentant un niveau record de 37% des ventes totales du Groupe.

Pour le reste de l'année 2021, tout en maintenant sa discipline de gestion des coûts et de la trésorerie, le Groupe a pour priorités commerciales et opérationnelles : continuer à renforcer son offre ; renforcer sa proposition de marque et sa proximité client ; reconstituer des stocks de manière sélective tout en gérant proactivement ses contraintes d'approvisionnement ; poursuivre ses efforts en matière de responsabilité sociale et environnementale ; enrichir sa proposition omnicanale en préparant le lancement de sa marketplace dans le réseau de magasins français et sur un second marché en ligne, tous deux prévus pour 2022.

Dans un environnement qui reste incertain avec la crise sanitaire, MdM confirme pleinement les perspectives publiées le 10 mars dernier pour l'ensemble de l'année 2021, à savoir, une croissance des ventes élevée à un chiffre (" high single-digit "), avec un nombre relativement stable de magasins à la fin de l'année ; une amélioration du taux de marge d'EBIT, avec une augmentation allant jusqu'à 50 points de base vs 2020 et un cash-flow libre supérieur à son niveau de 2020.