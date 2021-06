Maisons du Monde : au rebond !

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Maisons du Monde rebondit de 5% à 22,7 euros en matinée à Paris et met ainsi fin à trois séances de repli. A la veille de l'assemblée générale du groupe, la Société Générale a réitéré son avis 'achat' sur le titre et sa cible de 23,4 euros. Mi-mai, le leader européen de collections originales et accessibles d'articles de décoration et de mobilier pour la maison a confirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance des ventes élevée à un chiffre (" high single-digit "), avec un nombre relativement stable de magasins à la fin de l'année ; une amélioration du taux de marge d'EBIT, avec une augmentation allant jusqu'à 50 points de base vs 2020 et un cash-flow libre supérieur à son niveau de 2020. Le groupe dévoilera ses comptes intermédiaires le 28 juillet prochain.