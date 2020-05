Maisons du Monde : AG en vue

Crédit photo © Maisons du Monde

(Boursier.com) — Maisons du Monde annonce que l'Assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) de ses actionnaires se tiendra à huis clos (hors la présence physique des actionnaires) le vendredi 12 juin 2020 à 15 heures, 55, Rue d'Amsterdam à Paris.

Dans ce contexte exceptionnel, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte d'admission et devront voter avant la tenue de l'Assemblée générale à distance, par correspondance ou en donnant un mandat de vote au Président. Ils conservent également la possibilité de se faire représenter par un tiers qui devra adresser ses instructions de vote par courrier électronique à l'adresse communiquée dans l'avis de réunion publié au BALO le 6 mai 2020. Compte-tenu de possibles perturbations dans l'acheminement du courrier postal, il est fortement recommandé d'envoyer son formulaire de vote par correspondance le plus tôt possible.

Les actionnaires pourront suivre la retransmission intégrale de l'Assemblée générale en différé sur le site de la Société (corporate.maisonsdumonde.com). Il ne sera pas possible de poser des questions ni de proposer des résolutions nouvelles pendant l'Assemblée générale. Les actionnaires peuvent cependant poser des questions en amont de l'assemblée à l'adresse mail communiquée dans l'avis de réunion publié au BALO le 6 mai 2020, en joignant un justificatif de leur qualité d'actionnaire afin que leurs questions puissent être prises en compte.