Maison Clio Blue : prometteuses perspectives de développement

(Boursier.com) — La SAS Clio Blue, filiale d'exploitation de Maison Clio Blue, a enregistré sur l'exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires de 2,94 millions d'euros (chiffres non audités) contre 2,93 ME sur l'exercice précédent.

Maison Clio Blue a réalisé, au 30 septembre, un chiffre d'affaires social de 456 kE (chiffres non audités) vs 380 kE au 30 septembre 2021.

Sur l'exercice, le volume des ventes reste encore pénalisé par la crise sanitaire, avec un ralentissement de l'activité au sein des corners et magasins et des ventes inévitablement perturbées à l'export. Pour autant, Clio Blue a maintenu ses efforts marketing et commerciaux visant à gagner de nouvelles parts de marché de la marque.

Perspectives

Dans un environnement très concurrentiel où de nouvelles tendances naissent chaque année, Maison Clio Blue dispose d'atouts stratégiques pour se développer et asseoir sa notoriété en France et à l'international. Pour valoriser ses différents atouts et accélérer le déploiement de la marque, Clio Blue poursuit ses efforts sur la recherche de nouveaux axes complémentaires de croissance.