Maison Clio Blue : les perspectives restent prometteuses

(Boursier.com) — La SAS Clio Blue, filiale d'exploitation de Maison Clio Blue, a enregistré sur l'exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 2,93 millions d'euros, comparable à celui de l'exercice précédent et un résultat d'exploitation positif de +126,4 kE (+202,2 kE sur 2020-2021.

Le résultat net s'inscrit en perte de -27,5 kE (+113,5 kE sur 2020/2021).

Maison Clio Blue a réalisé, au 30 septembre 2022, un chiffre d'affaires social de 456 kE vs 380 kE et un résultat net de +4,5 kE. Ses fonds propres ressortent à 3,43 ME pour un endettement financier net de 1,04 ME, incluant 60 kE de PGE remboursés sur les 300 kE obtenus. A noter qu'au titre de 2020/2021, la SAS Clio Blue avait bénéficié d'une subvention de 150 KE d'aides Covid.

Sur l'exercice clos le 30 septembre 2022, l'activité est restée pénalisée par la crise sanitaire, avec un ralentissement du volume des ventes au sein des corners et magasins mais également à l'export. Pour autant, Clio Blue a maintenu ses efforts marketing et commerciaux visant à gagner de nouvelles parts de marché. Cependant, les efforts marketing et commerciaux ont impacté directement le résultat opérationnel qui s'inscrit positif à +126,4 KE mais en recul par rapport à l'exercice précédent.

Perspectives de développement

Alors que le contexte économique reste morose, en particulier sur le segment de la consommation de biens non essentiels, Clio Blue affiche une bonne performance grâce à :

- Une offre produits élargie autour de collections complémentaires et originales en propre ou sous licences ;

- Un portefeuille de clients récurrents avec des réseaux de boutiques importants ;

- La création de nouvelles collections visant à cibler une clientèle plus jeune ;

- Le développement continu de licences cadeaux avec un repositionnement plus haut de gamme autour de bijoux argent italiens ;

- Le redémarrage progressif de l'Export, après deux années de Covid.

Ces développements autour des gammes de produits complémentaires seront couplés avec le renforcement de la force commerciale, afin d'étendre le présence terrain de l'entreprise et accélérer le volume des ventes.

Clio Blue dit bénéficier de prometteuses perspectives sur les prochains exercices.