Maison Clio Blue : lance son site de e-commerce et un nouveau site financier

(Boursier.com) — Déjà très présente sur la vente en ligne depuis plusieurs années au travers de sites événementiels de grande notoriété et à forte affluence mais aussi via des sites de distribution multimarques, Clio Blue entend toujours plus se développer sur ce créneau de distribution à fort potentiel commercial. L'entreprise a donc lancé depuis janvier le nouveau site e-commerce de la marque. Il propose désormais l'intégralité de ses collections à la vente et également les collections créées sous licence, et notamment Bérénice lancée en 2019.

Pour accompagner sa transformation et dans une volonté de restructuration de ses outils digitaux, Clio Blue a repensé en parallèle le site financier de sa Holding Maison Clio Blue. Le nouveau site corporate invite le grand public et les actionnaires/ investisseurs à découvrir ou redécouvrir la genèse de Clio Blue ainsi que ses perspectives. Cotée à la bourse de Paris depuis 2015, la holding met par ailleurs à disposition tous les éléments financiers et boursiers du groupe, depuis sa cotation à maintenant.