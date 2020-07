Maison Clio Blue : croissance externe en vue !

Maison Clio Blue : croissance externe en vue !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale de Maison Clio Blue, qui s'est tenue le 17 juillet, les actionnaires ont voté l'augmentation de capital de 700 kE souscrite auprès d'investisseurs privés. Grâce à cette opération de renforcement de ses fonds propres, Maison Clio Blue se donne les moyens d'une opération de croissance externe ciblée, qui devrait être finalisée d'ici fin août, début septembre.

Dans un environnement désormais très concurrentiel, où la clientèle cherche toujours plus de créativité et d'originalité, Maison Clio Blue avait annoncé avoir vocation à intégrer de nouveaux marchés pour se développer et diversifier ses collections.

Par cette opération de croissance externe, pour laquelle un protocole d'accord a été signé, Maison Clio Blue souhaite constituer un Groupe de taille plus importante présentant de nombreuses complémentarités, tant au niveau des gammes de produits, que des réseaux de distribution.

Cette opération permettra à Clio Blue non seulement, de renforcer sa visibilité auprès d'une nouvelle cible de clientèle mais également, de mettre à profit son savoir-faire de créateur concepteur de bijoux fantaisies par la création de nouvelles collections.

Clio Blue, avec ses marques propres et sous licence telle que Bérénice, sort déjà 5 collections par an. L'objectif pour Clio Blue est de sortir à moyen terme 10 collections par an au sein du nouveau groupe ainsi constitué.

Perspectives dans le contexte de crise sanitaire

Depuis le début du nouvel exercice 2019-2020, tous les points de vente de la marque Clio Blue avaient retrouvé des résultats positifs mois après mois, à l'instar de sa présence récente dans les nouveaux centres commerciaux outlet "Marques Avenue", désormais rentable.

La crise sanitaire liée au Covid-19, ayant entraîné la fermeture des différents points de vente, la croissance anticipée avant Covid sur l'exercice 2019-2020 ne peut être confirmée sans pour autant remettre en cause les perspectives du groupe.

La SAS Clio Blue, filiale d'exploitation de Maison Clio Blue, avait réalisé sur l'exercice 2018-2019 (clos le 30 septembre 2019) un chiffre d'affaires de 3;36 ME, pour un résultat positif de 45,5 kE.

Au 31 mars 2020, sur 6 mois d'activité, Clio Blue a réalisé un chiffre d'affaires de 1,381 kE et dégagé une légère perte nette de 46 kE.

Le mois de juin affiche une hausse de 4% à 284 kE (273 kE en juin 2019), et un résultat bénéficiaire. La reprise d'activité est confirmée avec un mois de juillet 2020 qui s'annonce en forte augmentation comparé à juillet 2019.

Clio Blue reste toujours proactive sur des choix stratégiques à fort potentiel de développement pour la marque lui laissant ainsi augurer une notoriété certaine aussi bien en France qu'à l'international.