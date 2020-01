Maison Clio Blue : 45,5 kE de bénéfices pour l'exercice 2018-2019

(Boursier.com) — La SAS Clio Blue, filiale d'exploitation de Maison Clio Blue, a enregistré une croissance de ses ventes de +8,5% à 3,36 millions d'euros pour l'exercice 2018-2019, et amélioré fortement son résultat d'exploitation. Celui-ci ressort largement positif à +121,2 kE (-247,4 kE sur l'exercice clos le 30 septembre 2018), soit une progression de près de 370 kE sur l'exercice 2019.

Le résultat courant, à +100,5 kE, est en amélioration de +375 kE. Le résultat net affiche un bénéfice de 45,5 kE.

Maison Clio Blue a réalisé, sur l'exercice clos le 30 septembre 2019, un chiffre d'affaires social de 458 kE et un résultat net positif de 3 kE.

Ses fonds propres ressortent à 2,74 ME pour un endettement financier net de 1,58 ME (-177 kE vs 2017-2018).

La bonne performance enregistrée sur l'exercice traduit les efforts de restructuration de la marque et la redéfinition des axes de développement, qui contribuent désormais à la dynamique retrouvée. Les derniers foyers de perte ont été fermés, ce qui a permis de restaurer durablement les marges commerciales et un résultat d'exploitation positif. Ces éléments positifs laissent augurer un exercice 2019-2020 en croissance rentable et des perspectives encourageantes.