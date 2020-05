Mainstay : résultat des votes de l'Assemblée de concordat et de l'AGE

(Boursier.com) — Le 7 avril, Mainstay Medical International plc a annoncé son intention de doter le groupe Mainstay d'une nouvelle société holding, Mainstay Medical Holdings plc et de retirer les actions ordinaires Mainstay des marchés Euronext Growth et Euronext Paris.

Pour mettre en oeuvre cette nouvelle structure, la société entend procéder à une réorganisation utilisant le dispositif de concordat (Scheme of Arrangement) prévu au Chapitre 1, Section 9, de la Loi irlandaise de 2014 sur les sociétés (Chapter 1 of Part 9 of the Companies Act 2014).

Aujourd'hui, 8 mai 2020, Mainstay annonce que deux assemblées d'actionnaires se sont tenues à propos de la Réorganisation et de questions connexes. La première assemblée, convoquée à l'initiative des administrateurs de Mainstay, a réuni les actionnaires de Mainstay en vue d'approuver le Concordat. La seconde, une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Mainstay, a eu pour objet l'approbation de certaines questions connexes à la Réorganisation.

Ces assemblées ont approuvé l'ensemble des résolutions. Les résultats du vote de chacune de ces résolutions sont reproduits à la section Informations supplémentaires du présent communiqué.

L'audience en vue de l'homologation du Concordat par la High Court of Ireland sera annoncée en temps voulu.

Après la Réorganisation, en cas d'homologation par la High Court, les actions de Mainstay Holdings ne seront pas admises aux négociations sur un quelconque marché réglementé ou une quelconque plateforme de négociation multilatérale?; Mainstay Holdings ne sera pas soumis aux obligations déclaratives détaillées imposées par la Directive Transparence de 2007 (Directive 2004/109/CE, telle que transposée dans le droit irlandais par la loi irlandaise SI No. 277 de 2007), les Règles d'Euronext Growth et les Règles de Marché d'Euronext Paris.

À compter de la Réorganisation et par la suite, Mainstay Holdings entend toutefois fournir à ses actionnaires des états financiers consolidés semestriels non audités du Groupe Mainstay, outre ses états financiers consolidés annuels audités. Mainstay Holdings prévoit en outre de faire suivre la publication de ces états financiers à l'intention de ses actionnaires d'une téléconférence à laquelle ils seront invités à participer pour débattre et s'informer de la performance financière et des actualités de la société...