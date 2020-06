Mainstay Medical International : entrée en vigueur du Concordat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le concordat instituant Mainstay Medical Holdings plc (Medical Holdings) la société holding du groupe Mainstay (Groupe Mainstay) est entré en vigueur aujourd'hui, vendredi 5 juin.

Conformément aux modalités du Concordat, les détenteurs d'actions ordinaires Mainstay Medical International plc (Mainstay), le 4 juin à 18h, recevront 1 action Mainstay Holdings pour chaque action Mainstay plc qu'ils détenaient alors.

Le lundi 8 juin 2020, les actions Mainstay Holdings seront déposées sur le compte CREST des actionnaires qui détenaient leurs actions Mainstay plc sous forme dématérialisée. Des certificats d'actions Mainstay Holdings seront émis courant juin 2020 au profit des actionnaires qui détenaient des actions Mainstay plc matérialisées par des certificats.

Les directives, mandats, choix, préférences de communication et obligations spécifiques en vigueur au 5 juin pour les avis et autres communiqués concernant leurs actions ordinaires seront automatiquement appliqués avec même force et effet pour les communications correspondantes relatives aux actions Mainstay Holdings, à moins et jusqu'à d'éventuelles modifications , précise le management.

Le retrait des actions Mainstay plc de la cote des marchés Euronext Growth et Euronext Paris prendra effet le 8 juin 2020 à 7h.