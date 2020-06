Mainstay Medical : homologation du tribunal en vue du projet de réorganisation

(Boursier.com) — Le 7 avril 2020, Mainstay Medical International plc a annoncé son intention de doter le groupe Mainstay d'une nouvelle société holding de droit irlandais, Mainstay Medical Holdings plc et de retirer les actions ordinaires Mainstay des marchés Euronext Growth et Euronext Paris. Pour mettre en oeuvre cette nouvelle structure, la société entend procéder à une réorganisation utilisant le dispositif de concordat (Scheme of Arrangement) prévu au Chapitre 1, Section 9, de la Loi irlandaise de 2014 sur les sociétés (Chapter 1 of Part 9 of the Companies Act 2014).

Mainstay annonce qu'aujourd'hui, 4 juin 2020, le Tribunal a homologué le Concordat selon les modalités présentées dans la Circulaire (sans y apporter de modifications). Un jugement officiel confirmant la décision du Tribunal devrait être rendu prochainement. Le Concordat prendra effet dès que le Jugement aura été déposé auprès du greffe (Companies Registration Office). Ce dépôt devrait intervenir le vendredi 5 juin 2020.

Suspension de cotation et retrait de la cote

Mainstay a sollicité le retrait des actions ordinaires de la Société des marchés Euronext Growth market of Euronext Dublin ("Euronext Growth") et Euronext Paris. La cotation des actions ordinaires de la société sur Euronext Growth et Euronext Paris sera suspendue à partir du 5 juin 2020 à 7h30, heure de Dublin. Le retrait des actions ordinaires des marchés Euronext Growth et Euronext Paris sera effectif le 8 juin 2020 à 7 heures, heure de Dublin.