Mainstay Medical : audience en vue

(Boursier.com) — Le 7 avril 2020, Mainstay Medical International plc a annoncé son intention de doter le groupe Mainstay d'une nouvelle société holding, Mainstay Medical Holdings plc et de retirer les actions ordinaires Mainstay des marchés Euronext Growth et Euronext Paris.

Pour mettre en oeuvre cette nouvelle structure, la Société entend procéder à une réorganisation utilisant le dispositif de concordat (Scheme of Arrangement) prévu au Chapitre 1, Section 9, de la Loi irlandaise de 2014 sur les sociétés (Chapter 1 of Part 9 of the Companies Act 2014).

Mainstay annonce aujourd'hui avoir sollicité une audience auprès du tribunal compétent (High Court of Ireland) en vue de l'approbation des modalités du Concordat. L'audience se tiendra à 11 heures le 4 juin 2020 à Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irlande. D'autres informations relatives à l'audience, et notamment quelles démarches entreprendre par quiconque aurait l'intention de comparaître, seront disponibles sur le site Internet de la Société, à l'adresse http://www.mainstay-medical.com/fr/investors/governance.