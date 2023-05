Magellan Midstream Partners racheté par Oneok pour 19 milliards de dollars

(Boursier.com) — Oneok a accepté d'acquérir Magellan Midstream Partners dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 18,8 milliards de dollars qui créerait l'un des plus grands exploitants de pipelines de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis, indique Bloomberg. L'accord verra chaque actionnaire de Magellan recevoir 25 dollars en cash et 0,6670 action Oneok par titre, ce qui représente une prime de 22% par rapport aux cours de clôture du 12 mai. La transaction comprend 8,8 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres et la prise en charge de 5 milliards de dollars de dette nette existante. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre, sous réserve des approbations des actionnaires et des autorités réglementaires. Oneok a obtenu 5,25 milliards de dollars de financement relais entièrement engagé pour la contrepartie en espèces. Oneok s'attend à ce que la transaction ait un impact positif à la fois sur le bénéfice par action et sur le flux de trésorerie disponible par action, avec des gains d'échelle d'au moins 200 millions de dollars par an. Oneok et Magellan sont basés à Tulsa, Oklahoma.

L'acquisition donnera à Oneok, qui ne transporte actuellement que du gaz naturel et ses sous-produits, l'accès à un réseau de conduites et terminaux de pétrole brut et de produits raffinés s'étendant du Texas au Minnesota. La société combinée aurait une valeur d'entreprise totale de 60 milliards de dollars, comptant ainsi parmi les cinq plus grands exploitants de pipelines américains selon ce critère, selon les données Bloomberg.