Madvertise : SYNC brevetée en Europe et aux USA

Madvertise : SYNC brevetée en Europe et aux USA









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Madvertise annonce que sa filiale SYNC vient de se voir délivrer un brevet européen, auprès de l'Office européen des brevets, pour sa technologie de synchronisation de contenus multimédia sur un deuxième écran. La solution développée par SYNC est une plateforme en temps réel, flexible et évolutive pour synchroniser publicités et contenus sur la plupart des appareils numériques (TV, mobile) et les plateformes (Google, Facebook, Instagram, YouTube, Amazon, Twitter ...). Cette diffusion multimédia interactive permet ainsi de détecter et synchroniser automatiquement une publicité diffusée sur une télévision, par exemple, puis d'afficher un contenu enrichi relatif au produit présenté dans cette publicité sur un 2ème écran (smartphone, tablette ou ordinateur). Cette technologie "n'utilise aucune donnée personnelle de l'utilisateur, ce qui lui permet d'être totalement conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)".

Déjà brevetée en France et aux Etats-Unis auprès du bureau américain des brevets et des marques de commerce, l'USPTO (United States Patent and Trademark Office), la technologie de SYNC est désormais également protégée dans 38 pays en Europe pendant 20 ans contre sa reproduction, son utilisation, son exploitation, ou sa vente par toute autre personne ou société.