Madvertise : prise de participation dans Sync

Madvertise : prise de participation dans Sync









(Boursier.com) — Madvertise a pris une participation de 25% dans Sync, une entreprise de haute technologie spécialisée dans la prise d'empreintes digitales ainsi que dans la synchronisation locale du contenu télévisuel et de la publicité.

Madvertise confirme ainsi ses ambitions et le recentrage de ses activités en annonçant le rapprochement avec SYNC, s'offrant ainsi une solution technologique unique sur le marché et constituant ensemble le plus important réseau publicitaire en France (hors GAFA).

Sync, fondé en France il y a 4 ans en région parisienne, a inventé et breveté une nouvelle solution de monétisation numérique, une plateforme en temps réel, flexible et scalable pour synchroniser publicités et contenus sur la plupart des appareils numériques et les plateformes...

Aujourd'hui, la solution est utilisée par plus de 20 agences et 150 annonceurs, déployée dans 110 applications et sites Web, enregistre plus de 55 millions de téléchargements, et a réalisé en 2019, un chiffre d'affaires de 1,1 ME.

Cet accord qui offre de nombreuses synergies techniques et commerciales, permet aux deux sociétés de disposer du plus grand réseau publicitaire d'éditeurs en France et en Europe, avec plus de 200 sites et applications référencés.