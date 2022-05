Madvertise participe à l'OMR festival

(Boursier.com) — L 'AdTech européenne dédiée à la publicité mobile Madvertise participe à l'Online Marketing Rockstars (OMR) Festival, l'un des plus grands événements au monde réunissant tous les acteurs qui comptent dans le marketing numérique et les nouvelles technologies. Ce festival se déroule à Hambourg avec plus de 500 exposants, 700 conférenciers, et 23 'masterclass'.

Pendant 2 jours, les superstars internationales de la scène numérique -Adobe, Meta, Spotify, Google, Salesforce, Amazon ads...-, des champions méconnus de l'industrie et des experts locaux se rencontrent pour aborder les enjeux et l'avenir du secteur. A cette occasion, Madvertise présentera ses solutions de pointe, répondant aux exigences d'une campagne publicitaire optimisée, ultra-performante et à l'impact 'low carbon'.