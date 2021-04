Madvertise : la perte annuelle ramenée sous le Million d'Euros

(Boursier.com) — Madvertise affiche un chiffre d'affaires 2020 de 13,9 ME, contre 15,26 ME en 2019, qui s'accompagne d'une amélioration de l'ensemble de ses résultats annuels et d'une génération positive des flux de trésorerie d'exploitation qui s'élève à 358 KE sur l'exercice dans un contexte économique particulièrement perturbé. Sur le second semestre 2020, le Groupe était même profitable avec un EBE positif de 109 KE contre un bénéfice de 64 KE à la même période l'an passé.

Le résultat net frôle 1 ME de pertes, contre -1,55 ME un an plus tôt.