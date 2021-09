Madvertise : intègre la solution technologique IMPACT+

(Boursier.com) — Madvertise , l'AdTech française dédiée à la publicité mobile, a décidé d'intégrer la solution technologique IMPACT+ dans la mise en place de ses campagnes, afin de mesurer et réduire leur impact environnemental.

Cette démarche responsable traduit la prise de conscience écologique de l'un des leaders de la publicité mobile en France et en Europe, qui souhaite réduire l'empreinte carbone liée à la diffusion de ses campagnes de publicité.

Le numérique sera responsable de 5,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2025. L'industrie de la publicité numérique, omniprésente dans les services Internet, participe de façon importante à ces émissions, et donc au changement climatique.

Pour pallier cela, l'outil de calcul de consommation énergétique et d'émissions carbone d'IMPACT+ sera utilisé par Madvertise en amont des campagnes publicitaires, afin d'ajuster, si nécessaire, le dispositif pour le rendre le moins énergivore possible. En fin de campagne, Madvertise pourra mesurer l'empreinte environnementale de la diffusion, et calculer l'impact positif des optimisations mises en oeuvre. Grâce à IMPACT+, Madvertise dispose d'un outil lui permettant d'analyser finement les facteurs d'amélioration de ses performances environnementales, en les mettant en relation avec les indicateurs de qualité et de performance média de ses campagnes.

Les enseignements ainsi obtenus permettront la mise en place de nombreuses actions afin de consommer le moins d'énergie et émettre le moins de gaz à effet de serre possible sans altérer les performances de la campagne : éco-conception des messages créatifs, planification de la diffusion lors de périodes plus favorables, surpression sur les formats les moins énergivores pour un objectif de campagne donné, etc.